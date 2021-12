Roma, Pellegrini si taglia tre giorni di ferie e torna ad allenarsi a Trigoria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lorenzo Pellegrini torna a Trigoria e lo fa con tre giorni di anticipo. Il capitano della Roma si è tagliato tre giorni di ferie e ha ripreso ad allenarsi già dal 27 dicembre rispetto al resto della squadra che rientrerà il 30 al Fulvio Bernardini per preparare la ripresa del campionato del 6 gennaio contro il Milan. Il centrocampista sta recuperando definitivamente dall’infortunio muscolare delle scorse settimane e vuol farsi trovare pronto agli ordini di Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lorenzoe lo fa con tredi anticipo. Il capitano dellasi èto tredie ha ripreso adgià dal 27 dicembre rispetto al resto della squadra che rientrerà il 30 al Fulvio Bernardini per preparare la ripresa del campionato del 6 gennaio contro il Milan. Il centrocampista sta recuperando definitivamente dall’infortunio muscolare delle scorse settimane e vuol farsi trovare pronto agli ordini di Mourinho. SportFace.

