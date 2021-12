Nel 2021 è sbarcata una “città” di migranti grande come Pavia. Meloni: «Eppure Lamorgese resta al suo posto» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il bollettino degli sbarchi del Viminale del 2021, aggiornato al 24 dicembre, registra la quota record di 65mila migranti. Un “trend” destinato ad aumentare in queste ore. Vista la media attuale degli sbarchi, la cifra sfonderà quota 70mila persone: l’equivalente di tutti gli abitanti di Pavia. Numeri spaventosi: l’Italia ha visto incrementare del 600 per cento il numero di migranti sbarcati sulle nostre coste in appena due anni. Da quando il prefetto Luciana Lamorgese è arrivata sulla poltrona del Viminale. Arrivata in sostituzione di Matteo Salvini come esempio di “sobrietà” perché priva di account social, non ha prodotto grandi risultati nel profilo della lotta all’immigrazione. LEGGI ANCHE Giornata di sbarchi di migranti, arrivano ovunque perfino con i velieri. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il bollettino degli sbarchi del Viminale del, aggiornato al 24 dicembre, registra la quota record di 65mila. Un “trend” destinato ad aumentare in queste ore. Vista la media attuale degli sbarchi, la cifra sfonderà quota 70mila persone: l’equivalente di tutti gli abitanti di. Numeri spaventosi: l’Italia ha visto incrementare del 600 per cento il numero disbarcati sulle nostre coste in appena due anni. Da quando il prefetto Lucianaè arrivata sulla poltrona del Viminale. Arrivata in sostituzione di Matteo Salviniesempio di “sobrietà” perché priva di account social, non ha prodotto grandi risultati nel profilo della lotta all’immigrazione. LEGGI ANCHE Giornata di sbarchi di, arrivano ovunque perfino con i velieri. ...

