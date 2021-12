Natale, a Kiev spettacolo di luci e colori (Di lunedì 27 dicembre 2021) Kiev sfoggia uno spettacolo di luci festive con le luminarie natalizie in attesa del nuovo anno. La capitale ucraina e' addobbata per le vacanze, nonostante la pandemia di Covid - 19 in corso. 27 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021)sfoggia unodifestive con le luminarie natalizie in attesa del nuovo anno. La capitale ucraina e' addobbata per le vacanze, nonostante la pandemia di Covid - 19 in corso. 27 ...

Ucraina. Mosca: finite nostre esercitazioni militari. Ma per Kiev il numero dei soldati è aumentato Secondo le stime di Kiev, invece, il numero di truppe russe lungo i suoi confini è aumentato da ... che ieri, in un passaggio del messaggio prima della benedizione Urbi et Orbi per Natale, ha pregato ...

Ucraina. Mosca: finite nostre esercitazioni militari. Ma per Kiev il numero dei soldati è aumentato Il ministero della difesa russo ha annunciato oggi che oltre 10.000 soldati hanno terminato le esercitazioni di un mese vicino all'Ucraina. L'informazione arriva tra le accuse occidentali secondo cui ...

