Magrini Aifa | Considerare tutte le misure di contenimento Obbligo? Meglio un' adesione consapevole

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Al direttore generale dell’Nicolail “Jingle Bells” intonato da tre noti scienziati – Bassetti, Crisanti e Pregliasco – non è dispiaciuto affatto. “Sono stimati colleghi con un’idea creativa per un nuovo compito, credo però che debbano insistere e migliorare, come Dulbecco a Sanremo. Forse esagero ma vedrei bene anche Rappuoli, l’uomo che ha scoperto più vaccini al mondo, nei panni di Babbo Natale che spiega perché i vaccini sono uno strumento fondamentale”. In questi mesi si è parlato di “infodemia” e anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha criticato la sovraesposizione mediatica di certi scienziati. “Condivido con preoccupazione l’idea che stiamo vivendo una infodemia, vale a dire un eccesso di informazioni non controllate: anche noi come autorità regolatorie ne abbiamo sofferto, trascinati a volte in ...