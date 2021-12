L’inverno demografico va contro il nostro futuro Le parole di Francesco

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 dicembre 2021) A ognuno è lecito obiettare. Ma per farlo occorrerebbe almeno un’idea. E obiettare alla preoccupazione di papaper “” è a dir poco complesso.non è solo un dato statistico indiscutibile, ma anche un fenomeno culturale. Le statistiche ci dicono che in Italia i decessi superano le nascite, in particolare in alcune aree del sud i numeri sono allarmanti. Il deficit di “sostituzione naturale” tra nati e morti (saldo naturale) nel 2020 raggiunge – 335mila unità. Le cause sono soprattutto effetti “strutturali” indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda. In questa fascia di popolazione le donne italiane sono sempre meno numerose: le donne negli anni del boom economico, tra la seconda metà degli anni Sessanta e la ...