Domenica In cancellata: lo sfogo di Matteo Bassetti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri, 26 dicembre, Domenica In è saltata e tramite un comunicato la Rai ha fatto sapere che i motivi legati alla cancellazione del programma sono legati al contagio di una delle persone che lavora alla trasmissione. Matteo Bassetti, popolare virologo, non ha gradito la cosa. Domenica In ieri pomeriggio è saltato. Al suo posto è stato mandato in onda 'Meglio di…', che ha proposto al pubblico diverse interviste del 2021. Si è parlato anche de "Il Volo" e dell'intervista che fece loro Mara qualche tempo fa ai tre talentosi musicisti. Ma come mai il programma è stato eliminato dalla Domenica di ieri? Una persona che lavora dietro le quinte del programma è stata contagiata e, visto che aveva preso parte alle prove generali del programma che erano state fatte lo scorso giovedì, la trasmissione è stata ...

