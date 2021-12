Democrazia | luci e ombre del summit di Biden Scrive Quintavalle

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Celebrando ilper lail Presidente americano Joeha realizzato una delle promesse elettorali contenute nel suo programma e delineato con chiarezza in un vecchio articolo su Foreign Affairs. L’idea era di ristabilire la leadership degli Usa come grande polo delle democrazie mondiali, e gettare il combinato delle loro economie contro la Cina. Si era in campagna elettorale, e gran parte del suo discorso era polemico verso Trump, giudicato il solo responsabile della perdita di ascendente degli Usa sul mondo: ciò che è molto indulgente verso i suoi immediati predecessori. Il, che si è celebrato tra l’8 e il 10 dicembre 2021, è il calcio d’inizio di un processo destinato a replicarsi tra un anno, ed è presto per trarne delle conclusioni. Ma se il programma era chiaro (rafforzare la ...