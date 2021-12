Un Posto al Sole, anticipazioni: problemi tra Angela e Franco? (Di domenica 26 dicembre 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022. Che cosa vedremo nei prossimi episodi di fine anno della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Angela avrà un’urgenza lavorativa e dovrà andare via da Napoli, trasferendosi per un po’ in Sicilia. Franco non sarà affatto contento. Le anticipazioni di “Un Posto al Sole” dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio Leggi su solodonna (Di domenica 26 dicembre 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022. Che cosa vedremo nei prossimi episodi di fine anno della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?avrà un’urgenza lavorativa e dovrà andare via da Napoli, trasferendosi per un po’ in Sicilia.non sarà affatto contento. Ledi “Unal” dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio

