Tommaso Zorzi, dalle lacrime al Natale con l'amore: "Era quello che volevo" (Di domenica 26 dicembre 2021) Un ragazzo brillante, simpatico, che vanta un grande seguito sui social da anni. Apparentemente a Tommaso Zorzi non è mai mancato nulla, eppure c'è sempre stato qualcosa in grado di farlo barcollare tra le lacrime fino a prima che nella sua vita arrivasse un altro Tommaso, il suo attuale fidanzato. Innamorato alla follia, Zorzi ha pubblicato un dolce messaggio condividendo un momento proprio con il suo amore nel giorno di Natale. Tommaso Zorzi, le lacrime al GF e la perenne malinconia Le crisi di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, reality che l'ha visto vincitore nella quinta edizione, probabilmente verranno ricordate in eterno sia per numero che per le lacrime del ragazzo che ...

