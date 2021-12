Tangenti in Puglia, arriva la confessione dell’ex capo della Protezione civile. Spuntano legami con i centri per migranti (Di domenica 26 dicembre 2021) Tre giorni dopo l’arresto in flagranza di reato, l’ex dirigente della Regione Puglia e della Protezione civile, responsabile dei vaccini e dell’ospedale per l’emergenza Covid nella Fiera del Levante, ha confessato. Antonio Mario Lerario ha ammesso di aver intascato una tangente da 10 mila euro. La busta con dentro il denaro arrivava da un imprenditore della zona di Bari che opera nel settore dell’edilizia, con il quale però Lerario ha negato di aver mai preso accordi di natura corruttiva. I reati che vengono contestati all’ex dirigente della Regione Puglia sono corruzione, turbativa d’asta e falso. Nel corso dell’operazione, il 23 dicembre, la Guardia di finanza lo ha fermato subito dopo averlo intercettato. Nella sua auto erano ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) Tre giorni dopo l’arresto in flagranza di reato, l’ex dirigenteRegione, responsabile dei vaccini e dell’ospedale per l’emergenza Covid nella Fiera del Levante, ha confessato. Antonio Mario Lerario ha ammesso di aver intascato una tangente da 10 mila euro. La busta con dentro il denarova da un imprenditorezona di Bari che opera nel settore dell’edilizia, con il quale però Lerario ha negato di aver mai preso accordi di natura corruttiva. I reati che vengono contestati all’ex dirigenteRegionesono corruzione, turbativa d’asta e falso. Nel corso dell’operazione, il 23 dicembre, la Guardia di finanza lo ha fermato subito dopo averlo intercettato. Nella sua auto erano ...

