Smarrito da tre giorni | il pappagallo Samba torna a casa a Natale

Dalmine. È una storia dal sapore natalizio quella che ha fatto conoscere Vincenzo e Michael, che vivono rispettivamente a Dalmine e Bonate Sotto. A legarli Samba, un pappagallo Ara Ararauna che da tre giorni si era Smarrito dopo un volo libero: una volta letto sui social che il volatile, di grosse dimensioni, era stato avvistato appollaiato su un albero non lontano da casa, Vincenzo si è recato sul posto nel giorno di Natale. Avendo una certa dimestichezza con i pappagalli, è riuscito ad attirarlo e farlo planare sul proprio braccio, portandolo a casa e iniziando subito la caccia al proprietario. Michael, appunto, rintracciato in tarda serata e felicissimo di poter riabbracciare il suo Samba: domenica mattina si è presentato con i documenti cites ...

