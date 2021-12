Oltre i limiti della disabilità: il 18enne Dong Dong Camanni mette al tappeto gli stereotipi (Di domenica 26 dicembre 2021) Da un paese enorme, sconfinato ad un piccolo borgo in provincia di Perugia. Un lungo viaggio per trovare un futuro, per sconfiggere quella malattia, un retino blastoma bilaterale (tumore infantile ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 dicembre 2021) Da un paese enorme, sconfinato ad un piccolo borgo in provincia di Perugia. Un lungo viaggio per trovare un futuro, per sconfiggere quella malattia, un retino blastoma bilaterale (tumore infantile ...

Advertising

Luce_news : Oltre i limiti della disabilità: il 18enne Dong Dong Camanni mette al tappeto gli stereotipi… - massimoarmenio : @kenyaEin Nessuno dovrebbe amministrarle oltre i limiti consentiti dalla legge - SimoneDagnini : @simonefloris7 @Lucio66623416 @franzfabri @HuffPostItalia 'Porta inflazione' non significa niente. In alcune condiz… - SPiras5 : @antorendina Penso che ci siano piloti che godono di un certo status per un motivo. Russell e Leclerc sono due feno… - begha994 : @CesareMasola Mi sono laureata a L'Orientale, lo so bene. Ma oltre ad apprezzarne la storia e il fascino, ho conosc… -