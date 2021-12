No green pass Torino, cambio strategia: niente piazze ma disobbedienza civile. Ma c’è chi non concorda (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – I no green pass di Torino cambiano approccio. Per lo meno, nelle dichiarazioni ufficiali, come riporta l’Ansa. No green pass Torino: dalle piazze alla disobbedienza civile Il primo sospetto che viene – lecitamente – è quello di una resa. D’altronde la protesta italiana – com’era prevedibile, viste le disparità delle forze in campo – in qualche mese è stata abilmente e pure subdolamente marginalizzata, come d’altronde avvenuto anche per altre forme di dissenso espresse nel resto di un Occidente non troppo pratico alla lotta e al sacrificio. Dunque, considerando questi due fattori – differenza di potenziale e cultura – i numeri delle manifestazioni sono andati via via scemando nel corso dei mesi. Ma comunque, è giusto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – I nodicambiano approccio. Per lo meno, nelle dichiarazioni ufficiali, come riporta l’Ansa. No: dalleallaIl primo sospetto che viene – lecitamente – è quello di una resa. D’altronde la protesta italiana – com’era prevedibile, viste le disparità delle forze in campo – in qualche mese è stata abilmente e pure subdolamente marginalizzata, come d’altronde avvenuto anche per altre forme di dissenso espresse nel resto di un Occidente non troppo pratico alla lotta e al sacrificio. Dunque, considerando questi due fattori – differenza di potenziale e cultura – i numeri delle manifestazioni sono andati via via scemando nel corso dei mesi. Ma comunque, è giusto ...

