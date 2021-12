NBA oggi, orari partite 26 dicembre: programma, canali tv, calendario, streaming (Di domenica 26 dicembre 2021) Mandata in archivio la tradizionale maratona di Natale con i cinque match, la NBA torna sul parquet anche oggi 26 dicembre (Santo Stefano) con otto sfide previste tra la tarda serata italiana e la notte del 27 dicembre. S’incomincia con la sfida della Florida tra Orlando Magic e Miami Heat (ore 21:30). I Magic occupano il penultimo posto nella Eastern Conference con solo 7 vittorie e 26 sconfitte all’attivo, mentre l’ex squadra di LeBron James è posizionata al quarto posto con un record di 20-13 (alle spalle di Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks). Alla mezzanotte del 27 dicembre sono ben tre le partite che si disputeranno in contemporanea. Per la East Coast, i Toronto Raptors affrontano i Cleveland Cavaliers. I canadesi, campioni NBA nel 2018-2019, hanno uno score di 14-15 che li colloca ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Mandata in archivio la tradizionale maratona di Natale con i cinque match, la NBA torna sul parquet anche26(Santo Stefano) con otto sfide previste tra la tarda serata italiana e la notte del 27. S’incomincia con la sfida della Florida tra Orlando Magic e Miami Heat (ore 21:30). I Magic occupano il penultimo posto nella Eastern Conference con solo 7 vittorie e 26 sconfitte all’attivo, mentre l’ex squadra di LeBron James è posizionata al quarto posto con un record di 20-13 (alle spalle di Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks). Alla mezzanotte del 27sono ben tre leche si disputeranno in contemporanea. Per la East Coast, i Toronto Raptors affrontano i Cleveland Cavaliers. I canadesi, campioni NBA nel 2018-2019, hanno uno score di 14-15 che li colloca ...

