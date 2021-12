Natale, le spese alimentari crescono e spingono l’economia (Di domenica 26 dicembre 2021) Le festività natalizie del 2021 sono più normali, con molte meno restrizioni rispetto a quelle dell’anno scorso e con ricadute positive importanti sull’economia. Aumenta in modo sensibile, infatti, la spesa alimentare per cene e pranzi a casa, oltre che per i regali. Secondo quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’, oltre nove italiani su dieci (93 per cento) hanno deciso di trascorrere il Natale nelle case, in famiglia o con i parenti e gli amici più stretti, sotto la spinta dalla crescita per la risalita dei contagi e del diffondersi della variante Omicron. Il risultato – spiega in una nota Coldiretti – e’ un aumento del 38 per cento della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia. Ma c’è anche un nove per cento di italiani che non si farà contagiare dalla passione per la cucina e ordinerà d’asporto o ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Le festività natalizie del 2021 sono più normali, con molte meno restrizioni rispetto a quelle dell’anno scorso e con ricadute positive importanti sul. Aumenta in modo sensibile, infatti, la spesa alimentare per cene e pranzi a casa, oltre che per i regali. Secondo quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’, oltre nove italiani su dieci (93 per cento) hanno deciso di trascorrere ilnelle case, in famiglia o con i parenti e gli amici più stretti, sotto la spinta dalla crescita per la risalita dei contagi e del diffondersi della variante Omicron. Il risultato – spiega in una nota Coldiretti – e’ un aumento del 38 per cento della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia. Ma c’è anche un nove per cento di italiani che non si farà contagiare dalla passione per la cucina e ordinerà d’asporto o ...

