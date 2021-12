Mattarella | ' Ue governi fenomeno migratorio o ne saremo travolti' ** 2

(Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Ed è singolare, davvero curiosamente singolare”, con la conseguenza di lasciare soli gli Stati di frontiera come l'Italia, soprattutto quando non ci sono dogane ma il mare a dividere i Paesi di partenza e quelli di arrivo. Un atteggiamento che in queste settimane sembra trovare conferma mentre si discute della revisione del Codice Schengen, con la previsione del ritorno dei migranti negli Stati di primo ingresso. “Una Unione europea consapevole dei propri valori e delle proprie responsabilità internazionali non può volgere altrove lo sguardo. Solo chi non vuol vedere -puntualizza il Capo dello Stato- può fingere di non sapere da dove viene la dolorosa carovana di persone che risale l'Africa e il Medio oriente verso l'Europa. Ripetono la tragedia degli ebrei in fuga dal nazismo; delle centinaia di migliaia di prigionieri di guerra che vagavano in Europa, all'indomani ...

Solo in questa legislatura, dopo due governi guidati dalla stessa persona, il Prof. Avv. Conte, ma con maggioranze parlamentari opposte, il presidente Mattarella ha chiamato a Palazzo Chigi il Dott. ... Dal Papa al presepe, dai no vax agli aspiranti al Quirinale… I Graffi di Damato. A vedere in televisione il Papa baciare il Bambin Gesù che poi, al termine della messa di Natal ... Fosse per me, lo incatenerei alla poltrona di palazzo Chigi, Draghi, prima che si stufi e decida di andarsene a coltivare i campi, come Cincinnato. Altrimenti a governare tornerà un politico, e al sol ...