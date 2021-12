“Mancherai tanto”. GF Vip, grave lutto per Alessandro Basciano. L’annuncio della sorella (Di domenica 26 dicembre 2021) Notizia davvero brutta per il concorrente del ‘GF Vip 6’, Alessandro Basciano. Nelle scorse ore è stato infatti colpito da un grave lutto che ha devastato la sua famiglia. Lui non sa ancora niente, ma in un giorno di festa come Natale è morta purtroppo una persona a lui molto vicina e cara. Un dolore sicuramente immenso per il giovane, che inevitabilmente apprenderà molto presto questa pessima news. Ad annunciare tutto è stata la sorella con un messaggio che ha ovviamente commosso anche gli utenti. Intanto, Alessandro Basciano si è baciato con Sophie Codegoni. Dopo quello nello stanzino la coppia si è resa protagonista di un altro bacio sul letto. Ma i dubbi tra i due GF Vip 6 che si atteggiano come se già fossero una coppia di fidanzatini, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Notizia davvero brutta per il concorrente del ‘GF Vip 6’,. Nelle scorse ore è stato infatti colpito da unche ha devastato la sua famiglia. Lui non sa ancora niente, ma in un giorno di festa come Natale è morta purtroppo una persona a lui molto vicina e cara. Un dolore sicuramente immenso per il giovane, che inevitabilmente apprenderà molto presto questa pessima news. Ad annunciare tutto è stata lacon un messaggio che ha ovviamente commosso anche gli utenti. Insi è baciato con Sophie Codegoni. Dopo quello nello stanzino la coppia si è resa protagonista di un altro bacio sul letto. Ma i dubbi tra i due GF Vip 6 che si atteggiano come se già fossero una coppia di fidanzatini, non ...

Advertising

MassyAsR71 : @Benny3116 Mi dispiace molto e spero tanto tu stia bene. Sono certo che mancherai al ti cagnetto???? Buon Natale???? - Saxi1974 : @Christian91ce Mancherai tanto Criiiiii..buone ferie di Natale ? - spadavigile : Tommy anche se ci fai esaurire ti amiamo lo stesso alla follia, anche noi siamo esauriti tanto quanto te amo???????… - applefruit84 : Auguri di buon natale a @BELLIPRODUCTION ci manchi tanto. Manca tutto di te in quella casa. Sole ?? ti continua a n… - MrFox_86 : Ciao Billy. C'abbiamo provato ma non è andata. Quel che mi rassicura è sapere che sei in buone mani in una casa e n… -