Jovanotti | Sono positivo nonostante le precauzioni

AGI - Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, è positivo al Covid. Lo annuncia oggi lo stesso cantante con un video su TikTok: "Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai. È un'influenza di quelle toste", dice l'artista che è pure vaccinato. "Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni... Infatti poi la sera - rivela ancora Jovanotti - mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: 'Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e Sono positivo'".

