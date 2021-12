In Australia lunghe code per fare i tamponi | oltre 300mila nelle ultime 24 ore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australia lunghe

Agenzia ANSA

Anche insi moltiplicano le persone che si sottopongono a un tampone per verificare eventuali positivita' da Covid. Nelle ultime 24 ore sono oltre 300mila i test processati. 26 dicembre 2021Inil periodo di Natale coincide con quello delle vacanze estive. Oltre al famoso bagno di Natale al mare con costumi ebarbe bianche, una tradizione particolarmente sentita è quella ...Anche in Australia si moltiplicano le persone che si sottopongono a un tampone per verificare eventuali positivita' da Covid. Nelle ultime 24 ...Per la prima volta in 22 anni, un raro esemplare di pesce mano di colore rosa è stato avvistato al largo delle coste dell'isola australiana della Tasmania. In passato questa spec ...