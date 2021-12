Il Superenalotto non è più italiano, addio Sisal: costa sta accadendo (Di domenica 26 dicembre 2021) La Sisal, titolare di diversi giochi come il Superenalotto, dice addio all’Italia: cosa è appena successo alla società Estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e SImbolottoLa Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha acquisito la Sisal Capital Partners per Fund VI , ossia l’azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento per un importo pari a 1,913 miliardi di euro. “Il piano corrisponde perfettamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale“, ha comunicato la società in una nota. LEGGI ANCHE —> Film natalizi più amati in Italia: la top dieci Con l’acquisizione la Flutter ha guadagnato un notevole aumento in borsa, a Londra, infatti, il titolo è salito ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021) La, titolare di diversi giochi come il, diceall’Italia: cosa è appena successo alla società Estrazioni di Lotto,, 10eLotto e SImbolottoLa Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha acquisito laCapital Partners per Fund VI , ossia l’azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento per un importo pari a 1,913 miliardi di euro. “Il piano corrisponde perfettamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale“, ha comunicato la società in una nota. LEGGI ANCHE —> Film natalizi più amati in Italia: la top dieci Con l’acquisizione la Flutter ha guadagnato un notevole aumento in borsa, a Londra, infatti, il titolo è salito ...

