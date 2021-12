Green pass ''fatti in casa'', soldi e documenti falsi: 26enne in manette (Di domenica 26 dicembre 2021) Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Gragnano, in provincia di Napoli con l'accusa di fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti.... Leggi su europa.today (Di domenica 26 dicembre 2021) Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Gragnano, in provincia di Napoli con l'accusa di fabbricazione e introduzione nello Stato di banconote econtraf....

Advertising

borghi_claudio : Ahhh che bello il Natale in famiglia... tortellini e per un giorno senza #lascienza che intanto medita quanto spara… - NicolaPorro : ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Agenzia_Ansa : I No green pass in piazza a Torino. 'Basta piazze, ora via alla disobbedienza civile' #ANSA - ilrappresentant : RT @NicolaPorro: ??Non si riesce a capire di quale libertà riconquistata stiamo parlando...???? - Giordan48430646 : RT @Napalm51: 'Green pass per mangiare al ristorante? Non scherziamo' Molto meglio metterlo anche per il caffè al bancone! #LegaMerda! -