Grande Fratello Vip 6: Alessandro Basciano lascia la casa per un lutto in famiglia? (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono giorni molto difficili per la famiglia di Alessandro Basciano, attualmente nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Uomini e Donne è stato chiamato in confessionale per apprendere la notizia del decesso del suo amato nonno. Ad annunciare la terribile scomparsa è stata dapprima la sorella di Alessandro, la quale ha condiviso un lungo post su Instagram per ricordare il nonno. Stando ai rumors, ora il gieffino potrebbe decidere di abbandonare il gioco. Grande Fratello Vip 6: lutto per Alessandro La sorella di Alessandro Basciano ha comunicato il decesso del loro amatissimo nonno in queste ore. La ragazza ha anche pubblicato la foto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono giorni molto difficili per ladi, attualmente nelladella sesta edizione delVip. L’ex volto di Uomini e Donne è stato chiamato in confessionale per apprendere la notizia del decesso del suo amato nonno. Ad annunciare la terribile scomparsa è stata dapprima la sorella di, la quale ha condiviso un lungo post su Instagram per ricordare il nonno. Stando ai rumors, ora il gieffino potrebbe decidere di abbandonare il gioco.Vip 6:perLa sorella diha comunicato il decesso del loro amatissimo nonno in queste ore. La ragazza ha anche pubblicato la foto ...

