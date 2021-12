Gf Vip 6, Alex Belli fa una dedica ai Vipponi (e chiama in causa Soleil Sorge) (Di domenica 26 dicembre 2021) Nonostante la sua squalifica, Alex Belli continua a far parlare di sè. L’attore ha fatto molto scalpore per la sua vicinanza nella casa a Soleil Sorge, che non è andata giù alla moglie Delia Duran. Nonostante ciò, una volta terminata la sua esperienza al Gf Vip 6, Alex è stato perdonato da Delia che però ha rivelato di star soffrendo ancora. Ieri Alex ha voluto dedicare una canzone hai suoi compagni d’avventura. Ció che ha fatto mormorare il web è stato l’adattamento della canzone “Bella”, dove “Esmeralda” è stata sostituita con “Soleil”: La parola bella è nata insieme a leiCol suo corpo e con i piedi scalzi e voi Questo è un volo che afferrerei e stringerei Ma sale su l’inferno a stringere me Tanti auguri a voi grandi fratelloni Con quale cuore ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021) Nonostante la sua squalifica,continua a far parlare di sè. L’attore ha fatto molto scalpore per la sua vicinanza nella casa a, che non è andata giù alla moglie Delia Duran. Nonostante ciò, una volta terminata la sua esperienza al Gf Vip 6,è stato perdonato da Delia che però ha rivelato di star soffrendo ancora. Ieriha volutore una canzone hai suoi compagni d’avventura. Ció che ha fatto mormorare il web è stato l’adattamento della canzone “Bella”, dove “Esmeralda” è stata sostituita con “”: La parola bella è nata insieme a leiCol suo corpo e con i piedi scalzi e voi Questo è un volo che afferrerei e stringerei Ma sale su l’inferno a stringere me Tanti auguri a voi grandi fratelloni Con quale cuore ...

DenisDecorte : Hai rotto i coglioni Ciccio #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli fa una dedica ai Vipponi (e chiama in causa Soleil Sorge) L’attore al pianoforte ha rivisitat… - Elisa60388018 : RT @peperoncin0_: #solex #GFvip Soleil Sonia Aldo Manila Sophie Signorini Miriana Carmen #lulu Alex Delia grande fratello vip giulia salemi… - mariahsbubble : Alex Belli non ha potuto fare altro che imparare da lei per mettere in scena il suo canovaccio al GF VIP 6 - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6: Lulù dichiara i suoi dubbi a Soleil su Alex | Gossip News Italia #fratello #lulù #dichiara… -