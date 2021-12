Dove vedere il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice (Di domenica 26 dicembre 2021) In questo articolo trovate tutte le informazioni sulla copertura televisiva del Concerto che si terrà il primo dell’anno al Teatro La Fenice di Venezia. A seguire dunque una mini guida su , l’orario d’inizio e il programma completo, con il nome del direttore d’orchestra e dei due artisti di fama mondiale che si esibiranno nel corso dell’evento. in TV Il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro La Fenice a Venezia sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 sabato 1° gennaio alle ore 12:20. Nella stessa giornata, sarà mandata in onda la replica su Rai 5 alle ore 18:15 e sulle frequenze di Rai Radio 3 alle ore 20:00. Dove vedere il Concerto di Capodanno del Teatro La ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 26 dicembre 2021) In questo articolo trovate tutte le informazioni sulla copertura televisiva delche si terrà il primo dell’anno alLadi Venezia. A seguire dunque una mini guida su , l’orario d’inizio e il programma completo, con il nome del direttore d’orchestra e dei due artisti di fama mondiale che si esibiranno nel corso dell’evento. in TV IldidelLaa Venezia sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 sabato 1° gennaio alle ore 12:20. Nella stessa giornata, sarà mandata in onda la replica su Rai 5 alle ore 18:15 e sulle frequenze di Rai Radio 3 alle ore 20:00.ildidelLa ...

