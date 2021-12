Combinata nordica, Annika Sieff e le donne italiane rispettano le aspettative. Fra gli uomini brilla solo Buzzi (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Combinata nordica ha vissuto un inizio di stagione molto intenso, poiché nel settore maschile si sono già disputate 8 gare individuali, peraltro equamente divise fra trampolini grandi e piccoli, mentre le donne hanno mandato in archivio 5 competizioni. Ne consegue che è possibile analizzare in maniera dettagliata quanto visto in casa Italia tra la fine di novembre e l’intero mese di dicembre. Partiamo dal gentil sesso, perché da qui è arrivato un risultato di peso, ovvero il podio di Annika Sieff. La teenager di Varena si è classificata al 3° posto nella competizione inaugurale di Lillehammer, attestandosi poi costantemente nella top-ten. Le caratteristiche della diciottenne trentina sono note, essendo spiccatamente più portata per il salto che per il fondo. Cionondimeno ci sono ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa del Mondo diha vissuto un inizio di stagione molto intenso, poiché nel settore maschile si sono già disputate 8 gare individuali, peraltro equamente divise fra trampolini grandi e piccoli, mentre lehanno mandato in archivio 5 competizioni. Ne consegue che è possibile analizzare in maniera dettagliata quanto visto in casa Italia tra la fine di novembre e l’intero mese di dicembre. Partiamo dal gentil sesso, perché da qui è arrivato un risultato di peso, ovvero il podio di. La teenager di Varena si è classificata al 3° posto nella competizione inaugurale di Lillehammer, attestandosi poi costantemente nella top-ten. Le caratteristiche della diciottenne trentina sono note, essendo spiccatamente più portata per il salto che per il fondo. Cionondimeno ci sono ...

zazoomblog : Combinata nordica: tre azzurre in raduno ad inizio gennaio - #Combinata #nordica: #azzurre #raduno - FondoItalia : Combinata Nordica - A Tarvisio le azzurre prepareranno la tappa della Val di Fiemme - zazoomblog : Combinata nordica in Val di Fiemme Jarl Magnus Riiber può migliorare un primato epico. Ma vorrà farlo? -… - FondoItalia : Combinata Nordica - Azzurri in raduno a Seefeld dal 27 al 30 gennaio - azzurridigloria : ??COMBINATA NORDICA FEMMINILE?? L'Italia non brilla a Ramsau. La migliore delle azzurre è Veronica Gianmoena, 11^.… -