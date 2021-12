Chieti | 74enne uccide la moglie e getta il corpo nel fiume Osento

Advertising

CASALBORDINO - Tragedia a Casalbordino (), dove un uomo di 74 anni ha ucciso la moglie, di 72 anni, e poi ha gettato il corpo nel fiume Osento. L'uomo, pensionato, si è costituito subito dopo aver commesso il femminicidio, verso l'...... 21477 in provincia di(+41), 20299 in provincia di Pescara (+109), 20897 in provincia di ... un 87enne e un 81enne, residente fuori regione, 2 in provincia di Modena, un 80enne e una, un ...Un altro femminicidio tra anziani. Un'altra donna uccisa da un uomo, il marito, al culmine di una lite. Il 74enne ha ucciso la moglie, di 72 anni, gettandola nel fiume Osento, vicino a Casalbordino, i ...Dopo aver ucciso la moglie, si è presentato in caserma. L’omicidio è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo a Casalbordino, in provincia di Chieti. L’uomo, un 74enne, ha gettato la donna nel fiume Osento ...