Biagio e Miriana, l’ex di lui la mette in guardia: “Un traditore seriale” (Di domenica 26 dicembre 2021) L’amore che sta sbocciando fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip potrebbe in qualche modo morire sul nascere perché i due sono entrambi al televoto (contro la coppia Urtis-Marini che vale come concorrente unico). L’opinionista televisivo, entrato nella Casa da fidanzato, è ora single dopo aver lasciato la sua lei in diretta. Il pubblico premierà questa scelta o salverà il duo comico Urtis-Marini? Nel dubbio, Miriana Trevisan dovrà fare i conti con un’ex fidanzata piuttosto ingombrante: Manuela Ferrera. l’ex showgirl e meteorina del Tg4, dopo una breve apparizione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è tornata alla ribalta questa settimana grazie ad una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù indirizzata proprio alla Trevisan. “Biagio D’Anelli non è l’uomo giusto per ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021) L’amore che sta sbocciando fraD’Anelli eTrevisan al Grande Fratello Vip potrebbe in qualche modo morire sul nascere perché i due sono entrambi al televoto (contro la coppia Urtis-Marini che vale come concorrente unico). L’opinionista televisivo, entrato nella Casa da fidanzato, è ora single dopo aver lasciato la sua lei in diretta. Il pubblico premierà questa scelta o salverà il duo comico Urtis-Marini? Nel dubbio,Trevisan dovrà fare i conti con un’ex fidanzata piuttosto ingombrante: Manuela Ferrera.showgirl e meteorina del Tg4, dopo una breve apparizione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è tornata alla ribalta questa settimana grazie ad una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù indirizzata proprio alla Trevisan. “D’Anelli non è l’uomo giusto per ...

larabettini1974 : RT @buongiornissim8: biagio: siamo stati sotto le coperte ed è anche partito un super limone Miriana com’era?? “io non sto con gli uomini… - patrizi43617834 : @Luisa95096148 Ma va.Eros e il falso di Giacomo ( che sta coi piedi in 100 scarpe) sono molto avanti a Biagio e dietro Miriana! - StraNotizie : Biagio e Miriana, l’ex di lui la mette in guardia: “Un traditore seriale” - Dreambig51234 : A me urta vedere Biagio e Nathaly flirtare davanti a Miriana Sarà il karma ma mi urta #gfvip - AndreaT20645441 : Emanuela Tittocchia: 'No vi prego! Non credete a Biagio. È un giocatore nel GF e nella vita. Lo conosco troppo bene… -