“Vergognatevi” GF Vip | è guerra anche a Natale | Katia Ricciarelli è furiosa “Non avete rispetto”

(Di sabato 25 dicembre 2021)aperta al Grande Fratello,non risparmi nessuno neppure nel giorno di. La cantante,, se l’è presa ancora una volta con Lulù Selassiè. Tutto è successo mentre stavano provando i canti di. “ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate diagli altri e alla sottoscritta.. Abbiamodelle motivazioni se vogliamo e io le farò (riferendosi probabilmente alle nomination, ndr). Questa è una mancanza die io mi sono rotta”. A far scattareil fatto che Lulù Hailé Selassié stesse usando l’asciugacapelli mentre i vipponi provavano i canti di. Il ...

GF, Katia Ricciarelli sbotta a Natale: "Vergognati Lulù!" Sotto la guida di Katia , tutti ...ragazze, ve lo dico di tutto cuore, mancate di rispetto agli altri e alla sottoscritta. ...... il ragazzo che sua figlia stava frequentando prima di entrare nella casa del Grande Fratello. ... Wendy ha risposto: "Gli direi." Ha poi aggiunto che lui e la sua compagna Delia hanno ...Katia Ricciarelli continua a perdere le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Anche in questo periodo delle feste natalizie, la cantante lirica non riesce a mantenere la tranquillit ...Nella Casa del Grande Fratello, i VIP iniziano a prepararsi per il Natale. Sotto la guida di Katia, tutti insieme, i concorrenti dedicano alcune ore di questo pomeriggio alle prove corali di alcuni br ...