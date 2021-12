Smartphone, gli errori da non commettere per non danneggiare la batteria (Di sabato 25 dicembre 2021) Quando compriamo uno Smartphone nuovo crediamo che la batteria duri per sempre, in realtà molto spesso commettiamo degli errori che potrebbero danneggiarla Cellullare in carica (Pixabay)Molto spesso quando decidiamo di cambiare cellulare crediamo che la nuova batteria rimanga perfettamente funzionante anche dopo diversi anni. In realtà non è affatto così. Quasi tutti i nuovi dispositivi sono dotati di una batteria in litio, che dopo i primi 300-400 cicli di ricarica cominciano già a dare i primi segnali di inefficienza. Capire se la batterie del nostro cellulare sta iniziando a perdere qualche colpo è molto semplice. Infatti, se dopo appena un’ora di schermo acceso segnerà già il 40% in meno di autonomia, questo deve farci subito arrivare alla conclusione che è proprio giunto il ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 dicembre 2021) Quando compriamo unonuovo crediamo che laduri per sempre, in realtà molto spesso commettiamo degliche potrebbero danneggiarla Cellullare in carica (Pixabay)Molto spesso quando decidiamo di cambiare cellulare crediamo che la nuovarimanga perfettamente funzionante anche dopo diversi anni. In realtà non è affatto così. Quasi tutti i nuovi dispositivi sono dotati di unain litio, che dopo i primi 300-400 cicli di ricarica cominciano già a dare i primi segnali di inefficienza. Capire se la batterie del nostro cellulare sta iniziando a perdere qualche colpo è molto semplice. Infatti, se dopo appena un’ora di schermo acceso segnerà già il 40% in meno di autonomia, questo deve farci subito arrivare alla conclusione che è proprio giunto il ...

