Massimo Troisi, nessuno l'aveva mai detto prima: "Lo voleva a tutti i costi" (Di sabato 25 dicembre 2021) Il famoso attore Angelo Orlando è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica "I Tirapietre" condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco cosa ha rivelato l'artista su Massimo Troisi: "Trent'anni fa usciva nelle sale 'Pensavo fosse amore e invece era un calesse' di Massimo Troisi, era il 20 dicembre 1991, io dopo aver girato le scene ero praticamente sparito. Andai a girare un altro film in Guatemala. Mi dissero che sarebbe uscito a Natale, ricordo di aver sentito Massimo che era molto contento. Quando tornai ai primi di gennaio in Italia - prosegue Orlando - all'aeroporto le persone mi chiedevano l'autografo. Oggi ci sono i selfie. Non c'era nemmeno internet. Per fare una telefonata, ero ad Antigua, ci mettevo un sacco di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 dicembre 2021) Il famoso attore Angelo Orlando è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica "I Tirapietre" condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco cosa ha rivelato l'artista su: "Trent'anni fa usciva nelle sale 'Pensavo fosse amore e invece era un calesse' di, era il 20 dicembre 1991, io dopo aver girato le scene ero praticamente sparito. Andai a girare un altro film in Guatemala. Mi dissero che sarebbe uscito a Natale, ricordo di aver sentitoche era molto contento. Quando tornai ai primi di gennaio in Italia - prosegue Orlando - all'aeroporto le persone mi chiedevano l'autografo. Oggi ci sono i selfie. Non c'era nemmeno internet. Per fare una telefonata, ero ad Antigua, ci mettevo un sacco di ...

romanevak : questa sera mamma ha deciso di guardare il postino… massimo troisi perfetto per la mia napoli era ! - darcoSan : @esterviola « Barbie so suonare anche il pianoforte » . Un po’ come il vicino dì Massimo Troisi - IrregularSnow : 42. Pensavo fosse amore... invece era un calesse (1991) - Dir. Massimo Troisi - LinideaPaola : #gfvip Mi domando che c abbia trovato Massimo Troisi in sta tipa qua...Me lo sono sempre chiesta e ancora me lo chiedo... - force_iam : RT @DrArturzolo: @troisi_licia Mmm no. Al massimo ho il reflusso ma quello è dato da alcool e caffé -

