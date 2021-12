Golden State-Phoenix oggi | NBA | orario | canale tv | programma | streaming

(Di sabato 25 dicembre 2021) Ci avviciniamo sempre di più all’inizio di, match valevole per la regular season dell’NBA 2021-2022. Questa sera alle ore 23.00 scenderanno infatti in campo le due compagini della Western Conference in una sfida che si preannuncia davvero divertente ed emozionante. I Suns e i Warriors sono senza ombra di dubbio le squadre più in forma di questo inizio di stagione (26-5 lo score dei ragazzi di Monty Williams e 26-6 quello dei californiani) e questa sera si daranno battaglia per conquistare un importantissimo successo. Nonostante le moltissime assenze, i big non mancheranno (ci saranno Steph Curry in casae Devin Booker, Chris Paul e DeAndre Ayton nella squadra di casa) e questo permetterà alle due franchigie di regalare ancor più spettacolo. La palla a due è in ...

Ultime Notizie dalla rete : Golden State

Il big match del Christmas Day sarà senza ombra di dubbio quello trae Phoenix alle ore 23.00. Le due squadre arrivano a questo impegno con pochissima distanza in classifica (26 - 5 lo ...Dalle ore 23.00 la palla a due di Phoenix -, con Studio Basket che al termine della partita farà da transizione alle due partite che si disputeranno a notte inoltrata: alle 2.00 in campo ...Ci avviciniamo sempre di più all'inizio di Golden State-Phoenix, match valevole per la regular season dell'NBA 2021-2022. Questa sera alle ore 23.00 scenderanno infatti in campo le due compagini della ...Per il nono anno consecutivo i Golden State Warriors sono in calendario per la seguitissima partita di Natale. Un onore per loro ma anche un obbligo non indifferente. E come ...