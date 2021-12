GF Vip, gli auguri di Alfonso Signorini ai Vipponi: «Portateli nel cuore» (Di sabato 25 dicembre 2021) I concorrenti del GF Vip hanno ricevuto gli auguri di Alfonso Signorini. Il conduttore, in vacanza in montagna, ha voluto rivolgere un messaggio importante ai suoi «Vipponi», ricordando loro che la distanza è nulla in confronto all'amore che si prova nel cuore. GF Vip: gli auguri di Alfonso Signorini ai Vipponi In un giorno speciale come quello di Natale, Alfonso Signorini ha rivolto un pensiero speciale ai concorrenti del GF Vip. Il conduttore, considerando la mancata messa in onda dello scorso venerdì, ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna. Nonostante tutto, non poteva dimenticare i Vipponi che, per la prima volta in tutta la loro vita, stanno trascorrendo le festività ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 dicembre 2021) I concorrenti del GF Vip hanno ricevuto glidi. Il conduttore, in vacanza in montagna, ha voluto rivolgere un messaggio importante ai suoi «», ricordando loro che la distanza è nulla in confronto all'amore che si prova nel. GF Vip: glidiaiIn un giorno speciale come quello di Natale,ha rivolto un pensiero speciale ai concorrenti del GF Vip. Il conduttore, considerando la mancata messa in onda dello scorso venerdì, ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna. Nonostante tutto, non poteva dimenticare iche, per la prima volta in tutta la loro vita, stanno trascorrendo le festività ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Gli auguri di Buon Natale dei vip sui social, dai più istituzionali a quelli più simpatici e originali #ANSA - SArnoldi : Se rifanno entrare Belli, e se realmente entra Delia, il problema di questo fratello non sono i vip o semi vip ma gli autori. #gfvip - _Mela_vip_ : RT @Pontifex_it: Gesù nasce vicino ai dimenticati delle periferie. Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a perso… - MAIKOL1212 : Comincia l’avventura del telescopio James Webb Novak Djokovic non giocherà l'ATP Cup Alessandro Basciano è entrato… - IlCommentato : @whatanightx E la cartomante pensa che al gf ci entri un imprenditore? Di solito ci entrano i vip non gli imprenditori -