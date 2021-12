Gasperini sorride | è fatta per il primo colpo di mercato!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 dicembre 2021) Grosse novità in casa Atalanta, come riferito dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio: la dea, infatti, ha chiuso ildi mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gianpiero. Dal Sassuolo arriva Jeremie Boga: l’esterno neroverde è atteso a Bergamo lunedì, giorno in cui svolgerà le visite mediche di rito, per poi unirsi al resto della squadra. Al Sassuolo andranno 22mln di euro più bonus., da tempo, aveva richiesto l’ex Chelsea per rinforzare il proprio attacco e la deludente stagione di Boga, vissuta sin qui, ha favorito l’operazione. Il regalo di natale in casa Atalanta è arrivato.