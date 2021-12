Dirty Dancing, i segreti sul film con Patrick Swayze e Jennifer Grey (Di sabato 25 dicembre 2021) In seguito elencheremo segreti e curiosi retroscena di Dirty Dancing, la celebre pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino, con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Molte persone considerano Dirty Dancing, film cult del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, come il loro preferito di tutti i tempi, ma anche i fan più sfegatati non conoscono alcuni dei segreti e dei retroscena più sorprendenti della pellicola diretta da Emile Ardolino. In origine il progetto si chiamava "I Was a Teenage Mambo Queen", secondo quanto riferito da Collider. La produttrice Linda Gottlieb invitò a pranzo Eleanor Bergstein, la sceneggiatrice del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 dicembre 2021) In seguito elencheremoe curiosi retroscena di, la celebre pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino, con. Molte persone consideranocult del 1987 con, come il loro preferito di tutti i tempi, ma anche i fan più sfegatati non conoscono alcuni deie dei retroscena più sorprendenti della pellicola diretta da Emile Ardolino. In origine il progetto si chiamava "I Was a Teenage Mambo Queen", secondo quanto riferito da Collider. La produttrice Linda Gottlieb invitò a pranzo Eleanor Bergstein, la sceneggiatrice del ...

Advertising

AlessiaP_433 : Dirty dancing è per sempre. - HOSE0KTEAR : comunque dirty dancing è un film fantascientifico perché non esiste al mondo che vai in vacanza con la tua famiglia… - vantaethv_ : vado a vedere dirty dancing uno dei miei film prefe <3 - MarSnaaaa : Su Paramount(ch. 27) Dirty Dancing. Ringraziatemi dopo!!! - HOSE0KTEAR : c’è dirty dancing in tv se non l’avessi già visto trecento miliardi di volte lo riguarderei ma no mi dispiace -