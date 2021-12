Renzi: “Quando ti indagano, sei un mostro da prima pagina. Quando ti archiviano, neanche un trafiletto”. (Di venerdì 24 dicembre 2021) “I miei #60secondi dedicati al giustizialismo. Quando ti indagano, sei un mostro da prima pagina. Quando ti archiviano, neanche un trafiletto”. Così Matteo Renzi, twitta per commentare la recente archiviazione chiesta dalla Procura di Firenze su un caso di fatture false. “Buongiorno a tutti, ho una domanda: vi è capitato per caso oggi di vedete da qualche Leggi su freeskipper (Di venerdì 24 dicembre 2021) “I miei #60secondi dedicati al giustizialismo.ti, sei undatiun”. Così Matteo, twitta per commentare la recente archiviazione chiesta dalla Procura di Firenze su un caso di fatture false. “Buongiorno a tutti, ho una domanda: vi è capitato per caso oggi di vedete da qualche

Advertising

princio76 : Quando arresterete i responsabili dei tagli alla sanità dal 2010 al 2015 cioe governi Berlusconi e Monti, con circa… - MelanyHamilton_ : sempre pensato fosse quello mejo. e tutt?: “dylan! dylan! dylan!”. come quando “mark! jason! robbie!” e io gary.… - dk768 : @spighissimo @25091264 Tranquillo, da quando era ministro di Renzi sono passati anni e le rughe ora sono dei solchi… - Stupormundi66 : RT @PaolaBarbero9: @artrigenio @cultura_societa Quando ancora lavoravo con le scuole superiori e organizzavo x gli studenti le attività Al… - Epistemide : @marattin So che quando @renzi era Presidente del Consiglio dei ministri avete firmato cambiali per 14 nostri milia… -