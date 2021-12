Gf Vip 6, Simone Bonaccorsi rivela: “Alex Belli mi ha confermato di non aver provato nulla per Soleil Sorge” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Simone Bonaccorsi è stato al centro di un curioso triangolo che ha visto protagonisti lui, Alex Belli e Delia Duran. Mentre Alex era ancora all’interno della Casa del Gf Vip 6, Simone e Delia sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Quelle foto, però, non hanno mai preoccupato Alex che ha sempre riposto grande fiducia nei confronti di Bonaccorsi, suo grande amico. A dare la sua versione dei fatti, dopo che in tanti hanno ipotizzato che si potesse trattare di una paparazzata finta, è stato Simone. Intervistato da Fanpage.it, il modello ha rivelato in quale circostanza sono state scattate le foto: Sono state scattate a Torino durante un evento di moda. La sera della sfilata, Delia non stava bene. Aveva avuto una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021)è stato al centro di un curioso triangolo che ha visto protagonisti lui,e Delia Duran. Mentreera ancora all’interno della Casa del Gf Vip 6,e Delia sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Quelle foto, però, non hanno mai preoccupatoche ha sempre riposto grande fiducia nei confronti di, suo grande amico. A dare la sua versione dei fatti, dopo che in tanti hanno ipotizzato che si potesse trattare di una paparazzata finta, è stato. Intervistato da Fanpage.it, il modello hato in quale circostanza sono state scattate le foto: Sono state scattate a Torino durante un evento di moda. La sera della sfilata, Delia non stava bene. Aveva avuto una ...

Grande Fratello Vip: 'Alex Belli mi ha detto che non ha mai amato Soleil Sorge' la verità di Simone Bonaccorsi

GF Vip, Alex Belli e Delia Duran, parla l'amico Simone 'Delia lanciava i piatti mentre vedeva Alex con Soleil'

"Alex non è innamorato di Soleil", parla l'amico Simone: "Delia lanciava piatti quando vedeva le clip al GF Vip"