È TikTok il re di Internet nel 2021, supera persino Google (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il popolare social network cinese TikTok ha superato Google come piattaforma più popolare nel 2021. È quanto emerge dai dati raccolti da Cloudflare, una società che si occupa di sicurezza cibernetica e monitoraggio del traffico web, citati dal sito statunitense “Axios”. La piattaforma di condivisione video TikTok è diventata molto popolare nel 2021 superando nel traffico veri e propri giganti del web come Google, Facebook, YouTube e Netflix. Google e Facebook, quest’ultimo di proprietà della società Meta, stanno tentando di recuperare il vantaggio perso, svelando funzionalità simili alla piattaforma cinese come i Reels di Instagram. TikTok è passato dal settimo al primo posto nella classifica dei migliori domini di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il popolare social network cinesehatocome piattaforma più popolare nel. È quanto emerge dai dati raccolti da Cloudflare, una società che si occupa di sicurezza cibernetica e monitoraggio del traffico web, citati dal sito statunitense “Axios”. La piattaforma di condivisione videoè diventata molto popolare nelndo nel traffico veri e propri giganti del web come, Facebook, YouTube e Netflix.e Facebook, quest’ultimo di proprietà della società Meta, stanno tentando di recuperare il vantaggio perso, svelando funzionalità simili alla piattaforma cinese come i Reels di Instagram.è passato dal settimo al primo posto nella classifica dei migliori domini di ...

