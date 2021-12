Decreto Natale, chiuse discoteche e al ristorante con il super Green pass (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il nuovo Decreto Natale arrivano nuove regole per bar e ristoranti in zona bianca, gialla e arancione. Esteso l’uso del super Green pass per la consumazione al tavolo al chiuso. chiuse le discoteche, sale da ballo fino al 31 gennaio 2022. Vietate le feste di piazza. Una nuova stretta resasi necessaria dopo l’aumento dei contagi con 36.293 casi registrati solo ieri. La nuova stretta del Decreto Natale “Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico”. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il nuovoarrivano nuove regole per bar e ristoranti in zona bianca, gialla e arancione. Esteso l’uso delper la consumazione al tavolo al chiuso.le, sale da ballo fino al 31 gennaio 2022. Vietate le feste di piazza. Una nuova stretta resasi necessaria dopo l’aumento dei contagi con 36.293 casi registrati solo ieri. La nuova stretta del“Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; sarannole sale da ballo,e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico”. È ...

