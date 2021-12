David Rossi, i pm di Siena vogliono bloccare le indagini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Chiusi per Feste? a seconda delle interpretazioni giornalistiche. Quel che è certo che mai ci sono stati tanti contagi. Drgahi si autocandidata e i giornali lo impallinano. Amato ci spera. Il ruolo più o meno unito del cdx. L’asse italo francese degli spendaccioni. Manca il gas arrivano gli americani. I sondaggi e la crescita di Lega e Forza Italia. Il terzo valico al 75 per cento. Auguri cari commensali #rassegnastampa24dic L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Chiusi per Feste? a seconda delle interpretazioni giornalistiche. Quel che è certo che mai ci sono stati tanti contagi. Drgahi si autocandidata e i giornali lo impallinano. Amato ci spera. Il ruolo più o meno unito del cdx. L’asse italo francese degli spendaccioni. Manca il gas arrivano gli americani. I sondaggi e la crescita di Lega e Forza Italia. Il terzo valico al 75 per cento. Auguri cari commensali #rassegnastampa24dic L'articolo proviene da Nicola Porro.

