CorSport | Ghoulam striglia il Napoli | «Non possiamo perdere partite così! È solo colpa nostra»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo-Spezia, negli spogliatoi del Maradona, ilsi è riunito, alla presenza del presidente De Laurentiis per il brindisi di Natale. Il Corriere dello Sport racconta di unata alla squadra da parte di Faouziper come è stata persa la partita contro gli uomini di Thiago Motta. Il franco-algerino è molto ascoltato dal gruppo, nonostante sia in scadenza. “Auguri di buon Natale a tutti: pace, bene e poi un cazziatone di squadra con i fiocchi firmato proprio dacome a marzo al Mapei, dopo il 3-3 beccato all’ultimo secondo con il Sassuolo. Fuori tutti e via: «Noncosì: siamo il! è»”. L'articolo ...