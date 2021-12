Concerto di Natale: gli ospiti e i cantanti dello spettacolo su Canale 5 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chi sono i cantanti e gli artisti che si esibiscono al Concerto di Natale 2021? Il classico appuntamento su Canale 5 alla vigilia di Natale, 24 dicembre 2021, con la conduzione di Federica Panicucci è giunto alla 29esima edizione. Tanti i cantanti che vedremo sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, stelle della canzone italiana e internazionale. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Ecco tutti gli ospiti. Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chi sono ie gli artisti che si esibiscono aldi2021? Il classico appuntamento su5 alla vigilia di, 24 dicembre 2021, con la conduzione di Federica Panicucci è giunto alla 29esima edizione. Tanti iche vedremo sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, stelle della canzone italiana e internazionale. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Ecco tutti gli. Nella magica atmosfera natalizia all’Auditorium della Conciliazione di Roma si alterneranno sul palco molte stelle della musica italiana: Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin, Andrea Griminelli, Federico ...

