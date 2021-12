Ciclismo, Amy Pieters in coma dopo una caduta in allenamento (Di venerdì 24 dicembre 2021) Amy Pieters è stata vittima di un brutto incidente durante un allenamento che stava svolgendo in Spagna nei pressi di Calpe. L’atleta del Team SD Worx è stata trasportata con urgenza all’ospedale di Alicante ed ha subito un intervento chirurgico. La tre volte campionessa del mondo su pista, stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si stava allenando con la compagna di squadra Kirsten Wild ed ha perso conoscenza subito dopo l’incidente. Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla caduta. Una nota della propria squadra recita: “Amy Pieters resterà in coma artificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la sveglieranno tra qualche giorno sarà possibile valutare l’eventuale danno. La sua famiglia è andata in ospedale. Al momento non è possibile fare ulteriori ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Amyè stata vittima di un brutto incidente durante unche stava svolgendo in Spagna nei pressi di Calpe. L’atleta del Team SD Worx è stata trasportata con urgenza all’ospedale di Alicante ed ha subito un intervento chirurgico. La tre volte campionessa del mondo su pista, stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si stava allenando con la compagna di squadra Kirsten Wild ed ha perso conoscenza subitol’incidente. Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla. Una nota della propria squadra recita: “Amyresterà inartificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la sveglieranno tra qualche giorno sarà possibile valutare l’eventuale danno. La sua famiglia è andata in ospedale. Al momento non è possibile fare ulteriori ...

Advertising

Sport_Fair : Una vigilia di Natale tristissima La campionessa #AmyPieters è in coma farmacologico - sportface2016 : #Ciclismo, caduta in allenamento per Amy #Pieters: è in coma farmacologico - Edgar52488915 : RT @Gazzetta_it: Incidente in Spagna, la Pieters in coma artificiale - Gazzetta_it : Incidente in Spagna, la Pieters in coma artificiale -