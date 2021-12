Chiusura discoteche, dj Ralf: 'Capisco la rabbia, ma misure adeguate ad Omicron. Il vaccino sia obbligatorio. Le mie date? Fino al 26 ... (Di venerdì 24 dicembre 2021) ... sempre che il decreto non venga pubblicato prima in Gazzetta Ufficiale entrando quindi in vigore, ... dovuti alla variante Omicron' , chiarisce subito a Ilfattoquotidiano.it . La soluzione, ragiona, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) ... sempre che il decreto non venga pubblicato prima in Gazzetta Ufficiale entrando quindi in vigore, ... dovuti alla variante' , chiarisce subito a Ilfattoquotidiano.it . La soluzione, ragiona, è ...

Advertising

fattoquotidiano : 'COLPO DI GRAZIA PER IL NOSTRO SETTORE' Lo sfogo dei gestori delle discoteche dopo l'annuncio del governo sulla nu… - ilPontormo : RT @valy_s: #Speranza ha dato il colpo di grazia a migliaia di imprese e lavoratori delle discoteche: chiuse SENZA PREAVVISO (neanche nelle… - _______I__I__o : RT @______I___I__o: La #Lega è riuscita a risparmiare i dipendenti pubblici dall'obbligo vaccinale, ma non ad evitare la chiusura delle dis… - _______I__I__o : La #Lega è riuscita a risparmiare i dipendenti pubblici dall'obbligo vaccinale, ma non ad evitare la chiusura delle… - Shady64091968 : RT @jimmomo: Cioè, la Lega è riuscita a risparmiare (per ora) i dipendenti pubblici dall'obbligo vaccinale, ma non ad evitare la chiusura d… -