Calendario Tournée 4 Trampolini 2021-2022 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In tempo di vacanze natalizie tanti sport sono in letargo. Non certo il salto con gli sci, che anzi vive proprio in questo periodo dell’anno uno degli eventi clou della propria stagione. Infatti la fine di dicembre e l’inizio di gennaio sono storicamente teatro delladei 4, ormai giunta alla sua 70ma edizione. L’idea di una manifestazione che comprendesse quattro gare in rapida successione su altrettantidiversi, con la classifica finale determinata dalla somma dei punteggi di tutti i salti, venne sviluppata già nel 1949 dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck. Tuttavia la situazione politica dell’epoca (lo sport tedesco era oggetto di un embargo) impedì la realizzazione dell’evento che dovette attendere il 1952 per vedere la luce con il nome di “tedesco-austriaca di salto con ...