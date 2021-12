Anche Sensi derubato mentre era in campo a San Siro. L’Aic: «Ai ladri basta consultare gli orari delle partite» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, è stato vittima di un furto in casa mentre era in campo per una partita di campionato. Domenica pomeriggio, mentre giocava al Meazza contro il Torino, i ladri sono entrati nel suo appartamento. Il Corriere della Sera scrive: “L’ultima vittima in ordine di tempo è stata Stefano Sensi: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale era in campo, domenica pomeriggio allo stadio Meazza di Milano, contro il Torino. E nel frattempo i ladri gli hanno svaligiato casa, in zona Gae Aulenti, non lontano dal complesso del «Bosco verticale». Bottino cospicuo: 200 mila euro tra gioielli, orologi e borse della compagna del calciatore, l’influencer Giulia Amodio, seguita passo passo su Instagram, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021)il centrocampista dell’Inter, Stefano, è stato vittima di un furto in casaera inper una partita di campionato. Domenica pomeriggio,giocava al Meazza contro il Torino, isono entrati nel suo appartamento. Il Corriere della Sera scrive: “L’ultima vittima in ordine di tempo è stata Stefano: il centrocampista dell’Inter e della Nazionale era in, domenica pomeriggio allo stadio Meazza di Milano, contro il Torino. E nel frattempo igli hanno svaligiato casa, in zona Gae Aulenti, non lontano dal complesso del «Bosco verticale». Bottino cospicuo: 200 mila euro tra gioielli, orologi e borse della compagna del calciatore, l’influencer Giulia Amodio, seguita passo passo su Instagram, ...

Advertising

tifoneumanoide : Sebbene Nandez non mi piaccia (sopravvalutato per me, anche se tecnicamente ha talento), calato nel contesto attual… - napolista : Anche #Sensi derubato mentre era in campo a San Siro. L’Aic: «Ai ladri basta consultare gli orari delle partite» I… - leonzan75 : Inzaghi parla di infortuni Inter : 1 partita saltata da Bastoni, 5 da Darmian e 5 da De Vrij Ovviamente non conto i… - Mari67805383 : RT @BarlaBira: Noi che abbiamo ripetuto fino allo sfinimento che anche i vaccinati contagiano -> ci dicevano scemi. Ora, tutto un tratto,… - GioC2392 : @__mat_01 Probabilmente si sono sentiti anche quelli dei tifosi da casa. La cosa bella è che tu pensi 'cosa potrà f… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Sensi L'Inter cerca le occasioni scudetto: ecco le strategie per rinforzarsi ... Sensi, Vecino, Kolarov e Satriano sono i giocatori su cui si sta cercando di capire quale sia la scelta migliore per il prossimo futuro. Poi si penserà a come rimpiazzarli, anche se le priorità dell'...

Nomine vertici Usl, Consiglio dei ministri impugna la legge regionale - Aostasera ... ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.' Nei sette articoli, la legge ... conseguentemente, all'incarico anche a coloro che hanno svolto attività per almeno dieci anni presso ...

Inter, anche Sensi fra gli scontenti Calciomercato.com Marotta studia il colpo, cessione e assalto all’esubero della big di Serie A Girone di andata da record per l'Inter che ora guarda al mercato invernale: Marotta fiuta l'occasione dalla big di Serie A, serve la cessione ...

Altri 13 insediamenti nella Zes, anche South Beach A distanza di alcuni mesi da quando è stato chiuso il bando, sono state accolte 13 delle 16 domande presentate da imprenditori o soggetti privati interessati alla Zes Adriatica. Il bando regionale int ...

..., Vecino, Kolarov e Satriano sono i giocatori su cui si sta cercando di capire quale sia la scelta migliore per il prossimo futuro. Poi si penserà a come rimpiazzarli,se le priorità dell'...... aidell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.' Nei sette articoli, la legge ... conseguentemente, all'incaricoa coloro che hanno svolto attività per almeno dieci anni presso ...Girone di andata da record per l'Inter che ora guarda al mercato invernale: Marotta fiuta l'occasione dalla big di Serie A, serve la cessione ...A distanza di alcuni mesi da quando è stato chiuso il bando, sono state accolte 13 delle 16 domande presentate da imprenditori o soggetti privati interessati alla Zes Adriatica. Il bando regionale int ...