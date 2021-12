Alex Belli, l’ex fidanzata Hellen Scopel: “Ha copiato il mio curriculum” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Hellen Scopel, ex fidanzata di Alex Belli, intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Nuovo Tv’, ha raccontato, per la prima volta, i tre anni di relazione con l’attore, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La donna, oggi felicemente sposata con un altro uomo, ha ricordato il periodo in cui ha vissuto questa tormentata storia d’amore: Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro GaBelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021), exdi, intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Nuovo Tv’, ha raccontato, per la prima volta, i tre anni di relazione con l’attore, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La donna, oggi felicemente sposata con un altro uomo, ha ricordato il periodo in cui ha vissuto questa tormentata storia d’amore: Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Ga, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che hail mio. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una ...

