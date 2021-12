?Omicron, autorità sanitaria francese: ridurre intervallo booster a 3 mesi (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Has raccomanda anche la 3/a dose a adolescenti tra i 12-17 anni. Ieri nel Paese transalpino registrato il record di contagi: più di 90mila in 24 ore Leggi su rainews (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Has raccomanda anche la 3/a dose a adolescenti tra i 12-17 anni. Ieri nel Paese transalpino registrato il record di contagi: più di 90mila in 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Omicron autorità Vaccino Covid, in Francia e Germania terza dose dopo 3 mesi Con l'obiettivo principale di frenare la nuova ondata di contagi da coronavirus , spinta dalla diffusione della variante Omicron , in Francia l'Autorità sanitaria nazionale (Has) ha deciso di raccomandare la riduzione a tre mesi dell'intervallo fra la seconda dose di vaccino e la dose booster . Oltre che di vaccinare ...

Omicron, in Israele contagi in aumento ma dei casi gravi il 75% sono no vax. Francia, booster a 3 mesi dalla seconda dose È quanto si legge in un avviso pubblico, mentre il Paese è colpito dalla quinta ondata di contagi sulla spinta della variante omicron. Nella stessa nota le autorità sanitarie francesi hanno anche ...

