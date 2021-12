Vincitrice di Amici scartata da Sanremo 2022 | lo sfogo sui social

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Giulia Ottonello ha vinto la seconda edizione didi Maria De Filippi. Sfortunatamente la cantante non è mai riuscito a sfondare nel mondo della musica, nonostante una vocalità eccezionale. In queste ore ha anche svelato di essere statada, dopo aver presentato due canzoni. Giulia OttonellodaIn... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.