Ultime Notizie Roma del 23-12-2021 ore 17:10 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio arriva la stretta per contrastare la nuova espansione del covid Campania di regia Palazzo Chigi è ipotizzato che Il Grinch abbia una durata di 6 mesi dal primo febbraio verrebbe Inoltre previsto l'obbligo di mascherine l'ha aperto anche zona ha introdotto l'obbligo di ffp2 in cinema teatri e per eventi sportivi nonché sui mezzi di trasporto anche ppl fino al 31 gennaio vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto e si prevede l'estensione dell'obbligo di che rinforza rafforzato di ristorazione al chiuso anche al banco consumi di Cibi e bevande vietate al chiuso in cinema teatri eventi sportivi per consentire ritorno in classe in sicurezza la fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti

