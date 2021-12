Serie A 2021/2022, il girone di andata a confronto col 20/21: vola la Fiorentina, giù Juve e Roma (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sipario sul girone di andata della Serie A 2021/2022. L’Inter è campione d’inverno, viene da sette vittorie consecutive, ha superato quota 100 gol nell’anno solare e soprattutto ha sei punti in più rispetto alla corazzata di Conte, Lukaku e Hakimi. Dietro c’è il Milan, che ha un punto e una posizione in meno mentre il Napoli ha cinque lunghezze in più rispetto a Gattuso. Gasperini migliora il se stesso dell’anno scorso (+2) mentre Allegri e Mourinho hanno cinque punti in meno rispetto a Pirlo e Fonseca. La super Fiorentina di Italiano vola: undici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Tre punti in meno invece quelli di Sarri a confronto con Inzaghi. LA CLASSIFICA 2021/2022 A confronto COL ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sipario suldidella. L’Inter è campione d’inverno, viene da sette vittorie consecutive, ha superato quota 100 gol nell’anno solare e soprattutto ha sei punti in più rispetto alla corazzata di Conte, Lukaku e Hakimi. Dietro c’è il Milan, che ha un punto e una posizione in meno mentre il Napoli ha cinque lunghezze in più rispetto a Gattuso. Gasperini migliora il se stesso dell’anno scorso (+2) mentre Allegri e Mourinho hanno cinque punti in meno rispetto a Pirlo e Fonseca. La superdi Italiano: undici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Tre punti in meno invece quelli di Sarri acon Inzaghi. LA CLASSIFICACOL ...

